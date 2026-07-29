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29 июля 2026 в 16:08

Монах умер после удара американского дрона в ЛНР

Монах РПЦ Рафаил погиб при атаке вражеского БПЛА в ЛНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Троицком районе ЛНР в результате атаки вражеского БПЛА «Хорнет» погиб монах Русской православной церкви Рафаил (Анисимов), сообщила пресс-служба Московской патриархии. Погибший являлся насельником Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря и добровольно помогал священнослужителям в зоне СВО, передает ТАСС.

Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион (Качур), — говорится в сообщении.

В момент атаки отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма 9-й Гвардейской артиллерийской бригады из Ленинградской области. На данный момент пострадавшему священнослужителю оказывается вся необходимая медицинская помощь.

До этого сообщалось, что в Белгородском регионе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб мирный житель. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, водитель получил смертельные ранения и скончался до прибытия врачей.

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