В российском регионе помощника прокурора обвинили в изнасиловании В Волгоградской области следствие задержало помощника прокурора за изнасилование

В Волгоградской области задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних, сообщается на сайте Следственного комитета России. По данным ведомства, фигуранту уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Волгоградской области задержан сотрудник районной прокуратуры, обвиняемый в угрозе убийством и совершении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, — отметили в Следственном комитете.

По версии следствия, с мая по июнь текущего года мужчина совершал противоправные действия в отношении двух девушек в салоне своего автомобиля, сопровождая это угрозами убийством. Кроме того, с февраля 2025-го по февраль 2026 года подозреваемый неоднократно вступал в половую связь с 15-летней девушкой, будучи осведомленным о ее возрасте.

Потерпевшие самостоятельно обратились в правоохранительные органы. Суд уже удовлетворил ходатайство об аресте фигуранта дела. Его причастность к инкриминируемым деяниям подтверждается собранным комплексом доказательств, а следственные действия продолжаются.

Ранее в Московской области правоохранители задержали священнослужителя, который вел переписку непристойного характера с 11-летней жительницей Ленинградской области. Уголовное дело по данному факту возбудили еще в марте после того, как мужчина убедил ребенка отправить ему фотографии.