Проблемы со здоровьем, заработок, концерт в Киеве: как живет Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева посетила музыкальный фестиваль в Латвии и рассказала о проблемах со здоровьем. Что об этом известно, как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Почему Пугачева уехала из России

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, начала записывать песни и гастролировать. В 1975 году выиграла Гран-при на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, исполнив песню «Арлекино».

За годы карьеры Пугачева выпустила десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользуются композиции «Позови меня с собой», «Этот мир», «А знаешь, все еще будет», «Опять метель», «Миллион алых роз», «Любовь, похожая на сон» и другие.

До 73 лет Пугачева прожила в России и покинула родину после начала спецоперации. По словам артистки, она уехала за границу, чтобы пройти лечение в Израиле, однако, после того как на нее обрушилась критика, а ее супруга комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иноагентом, их семья приняла решение о переезде.

Певица не считает себя предателем. Она отметила, что решение об отъезде вправе принять каждый человек.

«А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что могу покинуть страну, если она меня предаст. Она меня предала», — заявила певица.

Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Пугачева говорила об СВО

Алла Пугачева длительное время напрямую не выражала своей позиции насчет спецоперации. В сентябре прошлого года она дала комментарий по этому поводу.

«Все знают, что я против. И считаю, что очень пострадала наша страна. Во вторую, правда, очередь. В первую — Украина», — сказала она.

Что Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем

Алла Пугачева на днях посетила фестиваль «Рандеву» в Латвии. При общении с журналистами артистка рассказала, что на протяжении четырех месяцев была обездвижена из-за перелома ноги и тазобедренного сустава и теперь вынуждена ходить с тростью.

«Честно говоря, я не думала, что встану. У меня были панические атаки, ужасные четыре месяца. Потом пришел один человек и сказал: „Все зависит от тебя, от силы воли. Преодолеешь боль — преодолеешь все“. И я до сих пор ее преодолеваю, и, мне кажется, еще месяца три-четыре — и я пойду», — призналась она.

Правда ли, что Пугачева готова дать концерт в Киеве

На музыкальном фестивале в Латвии журналисты спросили Пугачеву и Галкина, готовы ли они приехать в Киев. Юморист в ответ назвал вопрос странным, а артистка ответила согласием.

«Конечно, давайте. Пригласите — споем вместе. Под мирным небом только», — сказала она.

Алла Пугачева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Пугачева

Алла Пугачева продолжает жить за границей вместе с Максимом Галкиным и их детьми. На настоящий момент артистка с семьей находится в Юрмале, где снимает особняк за 6,2 млн рублей, однако может лишиться жилья, сообщает Telegram-канал Mash.

«Пугачеву выгоняют из дома в Юрмале, который она снимает каждое лето уже 10 лет. Владелец выставил виллу на продажу и в любой момент может отправить Примадонну „погулять“. <…> Пока идут переговоры, звездная пара остается в доме, но собственник хочет закрыть сделку в ближайшее время», — говорится в сообщении канала.

По данным Telegram-канала Baza, Пугачева продлила права на товарный бренд Alla Pugachova в России, который продвигала вместе с обувной компанией до отъезда за границу. По словам продюсера Сергея Дворцова, артистка сделала это ради отчислений.

«Для чего Алла Борисовна продлила товарный бренд в России? Для того, чтобы ей шли отчисления и она могла, находясь не в России, помимо своей пенсии, зарабатывать таким образом, так как пока она не выступает. Ей идут отчисления в размере порядка 1,5–2 миллиона рублей — это минимум», — сказал он.

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