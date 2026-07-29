Поиски Усольцевых: последние новости 29 июля, подробности о месте пропажи

Пропавшие в тайге Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Какие последние новости об их исчезновении и поисках известны сегодня, 29 июля?

При каких обстоятельствах пропали Усольцевы

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе.

Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. Активные поиски семьи, в которых было задействовано порядка 1,5 тысячи человек, начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

На настоящий момент поиски Усольцевых продолжаются и будут идти до тех пор, пока правоохранительные органы не найдут какую-либо информацию об исчезновении семьи, заявила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Что скрывает место пропажи Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный походник Алексей Кулеш лично посетил Кутурчинское Белогорье, чтобы исследовать маршрут, по которому, предположительно, передвигались Усольцевы. Осмотрев район скалы Буратинка, он пришел к выводу, что на местности легко потерять ориентацию.

«Отвечая на вопрос, есть ли там где заблудиться, скажу прямо: да, безусловно. Тропа наверху хоть и промаркирована, но выход на нее совершенно неочевиден. Без точной метки в навигаторе или хотя бы в телефоне вернуться обратно на ту же тропу, по которой вы только что пришли к скалам, непросто», — заявил он aif.ru.

При этом Кулеш обратил внимание, что на скалах сейчас хорошо работает сотовая связь и мобильный интернет.

По словам депутата, после промаркированной тропы начинаются скалы, между глыбами зияют глубокие ниши и провалы. Он предположил, что пропавших людей, не подающих признаков жизни, там можно обнаружить только одним способом.

Сибирская тайга Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

«Поиск возможен исключительно способом прочесывания цепочками, когда поисковики идут на расстоянии двух-трех метров друг от друга. В противном случае вы запросто пройдете мимо лежащих в глубокой расщелине вещей или останков и просто не увидите их из-за рельефа», — пояснил он.

Могут ли Усольцевы быть живы

Криминалист Михаил Игнатов считает, что Усольцевых в тайге нет, поскольку они, по его мнению, живы и очень тщательно спланировали свой побег, чтобы их никто не смог найти.

«Мое мнение такое: если Усольцевы скрылись хитрым способом, ушли так, чтобы не оставить после себя следов, то выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться. Особо провокацию не устроишь. Не для того они, вероятно, в таком режиме покидали Россию, чтобы из-за мелочи обнаружить себя, вступать с кем-то в диалог. Значит, были причины все бросить в один момент и исчезнуть», — предположил в беседе с NEWS.ru эксперт.

Игнатов считает, что вероятным местом нахождения семьи сейчас являются США или предгорья Анд.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 29 июля: что завтра, сильные головные боли, тошнота

Дуров объявляется в розыск: причины, заявление ФСБ, что будет с Telegram

Похудение с 100 кг, конфликт с Пугачевой, СВО: как живет Стас Михайлов