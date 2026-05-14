Поиски Усольцевых: последние новости 14 мая, закроют ли дело, заявление СК

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор остаются ненайденными. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 14 мая?

Какие известны последние новости об Усольцевых, заявление СК РФ

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе.

Спустя некоторое время они перестали выходить на связь, были организованы поиски, которые велись до 12 октября, но были прекращены из-за сложных погодных условий. Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

По факту пропажи семьи Усольцевых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», на настоящий момент закрывать его не планируется, заявила aif.ru представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Уголовное дело закрывать не планируем. А значит, и искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой, пропала семья. У таких дел нет сроков давности. Всех, кто что-либо мог знать о деталях исчезновения, опросили не один раз. Круг отработан. Но могут появиться новые свидетели. Признание пропавших умершими на ход дела никак не влияет», — отметила она.

Случай с пропажей Усольцевых стал шоком для местных жителей, заявила глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь. По ее словам, в регионе впервые одновременно пропали сразу три человека.

«Могу сказать точно, это первая такая пропажа у нас. Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезло три человека. Поэтому для местных жителей это шок», — рассказала она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие известны детали и версии исчезновения Усольцевых

Участок тайги в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, по данным СМИ, принадлежит компаньону Сергея Усольцева, а также директору турбазы, где они ночевали накануне исчезновения. Таким образом, появилось предположение о том, что Усольцевы отправились в поход не с туристической целью, а для проведения деловых переговоров.

Экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина в беседе с NEWS.ru допустил, что в пропаже семьи может быть криминальный след.

«Возможны какие-то разборки. Их могли увезти. А раз Сергей Усольцев связан с бизнесом, криминальный след наиболее вероятен. С другой стороны, если бы семью пытались убить, то тела уже нашли бы и грабители бы точно забрали машину, чего не произошло», — заявил он.

Старший сын Усольцевой от прошлого брака Даниил в эфире программы «Пусть говорят» опроверг версию о том, что семья его матери может скрываться в подвале их же дома. Он пустил съемочную группу в дом и показал подпол.

«Здесь есть подпол. Отец там хранил картофель. Ничего выдающегося — метр на метр. Подвал для картофеля и закруток, какой есть в любом доме. Ходит версия, что мой отец якобы держит всю семью в подвале. Ну вот подвал, тут ничего криминального нет», — заявил Даниил.

Сам молодой человек не верит в гибель родных и считает, что они просто куда-то уехали.

Читайте также:

Летняя жара до +25 градусов, грозы и ливни: погода в Москве в выходные

Скандал с Орбакайте, слухи о болезни, жена в США: как живет Игорь Крутой

Магнитные бури сегодня, 14 мая: что завтра, сильный стресс, головокружение