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03 июня 2026 в 19:06

Генсек НАТО раскрыл, какой вопрос рушит единство Альянса

Генсек НАТО признал отсутствие единства по вопросу членства Украины

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Единства среди стран — членов НАТО по вопросу приема Украины в Альянс в настоящее время нет, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Интеграция Киева происходит с точки зрения повышения совместимости и координации с НАТО, пояснил он, однако в вопросе предоставления членства консенсус отсутствует, передает Reuters.

Интеграция Украины происходит с точки зрения повышения совместимости и координации с НАТО. Что касается членства, честно скажу, что сейчас единства [в Альянсе] нет, — сказал Рютте.

Генсек также сообщил, что ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot из Соединенных Штатов продолжают поставляться на Украину на регулярной основе. Он подчеркнул, что поставки идут «каждую неделю и каждый день», имея в виду оплачиваемые европейскими странами поставки по программе PURL.

Ранее сообщалось, что Рютте 3 июня прибыл в Киев с официальным визитом. В рамках поездки генсек НАТО планирует встретиться с ключевыми представителями украинского руководства.

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Украина
Марк Рютте
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