Шойгу указал на одну деталь в решении Пашиняна по членству в ЕАЭС

Шойгу указал на одну деталь в решении Пашиняна по членству в ЕАЭС Шойгу: Пашинян демонстрирует нежелание проводить референдум по членству в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует очевидное нежелание проводить референдум по членству Еревана в ЕАЭС, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По информации пресс-службы ведомства, которую приводит ТАСС, так он прокомментировал заявление главы армянского правительства о том, что референдум по членству в ЕАЭС не состоится, пока страна не подала заявку на членство в ЕС.

За этим заявлением стоит очевидное нежелание этот референдум проводить. Вполне может оказаться так, что население выскажется против, и нынешней власти в Ереване придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами, — сказано в сообщении.

Ранее Пашинян во время встречи с избирателями в Гегаркуникской области дважды попытался запустить в небо белого голубя. Птица, которая должна была стать символом мира, в итоге не смогла быть выпущена в воздух.

Также президент России Владимир Путин заявил о необходимости в ближайшее время провести в Армении референдум, который позволит определить дальнейший внешнеполитический и экономический курс страны. По словам главы государства, голосование может прояснить, намерен ли Ереван продолжать участие в ЕАЭС или ЕС.