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03 июня 2026 в 15:20

Пашинян потерпел фиаско с голубем мира

Пашинян на встрече с избирателями не сумел запустить голубя мира в небо

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с избирателями в Гегаркуникской области дважды попытался запустить в небо белого голубя, но обе попытки оказались неудачными, следует из опубликованной в соцсетях политика трансляции. Птица должна была стать символом мира, однако выпустить ее в воздух не получилось.

Премьеру передали голубя, после чего он подбросил птицу вверх, но та не взлетела. Пашиняну удалось поймать падавшую птицу, чтобы повторить попытку. Во второй раз голубь снова не смог подняться в воздух и приземлился самостоятельно прямо у ног политика. После второго инцидента птицу вернули ее хозяину, который находился среди присутствующих.

Ранее Пашинян в преддверии парламентских выборов заявил, что считает отказ от удержания Карабаха своей самой большой заслугой. По его словам, он вывел республику из конфликтной ловушки и избавил ее от соблазна, который мог привести к потере государственности.

Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Армения не получит от Евросоюза обещанных льгот и помощи в развитии в случае присоединения к ЕС. По его словам, с республикой поступят так же, как в свое время обошлись с Украиной.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
голуби
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