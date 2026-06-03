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03 июня 2026 в 12:53

Пашинян назвал отказ от Карабаха своей самой большой заслугой

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии парламентских выборов заявил, что считает отказ от удержания Карабаха своей самой большой заслугой. По его словам, он вывел республику из конфликтной ловушки и избавил ее от соблазна, который мог привести к потере государственности, передает РИА Новости.

Самое важное, что произошло: Республика Армения выведена из конфликтной ловушки. Да, я тот человек, который заявлял: «Карабах — это Армения, и точка». Это потому, что я был предан той идее, которой нас кормили 30 лет. <…> Но нельзя передавать этот конфликт и кровоточащую рану из поколения в поколение, а нужно передать мир, — признался Пашинян на встрече с избирателями в Гегаркуникской области.

Премьер подчеркнул, что сейчас на армянско-азербайджанской границе установлен мир. Он уверен, что если бы малые и большие войны продолжились, то страну ждали бы постоянные жертвы, а Армения в итоге и вовсе лишилась бы государственности.

От этого соблазна мы избавились. Я избавил Республику Армения и считаю это своей величайшей заслугой перед Республикой Армения, — подчеркнул армянский премьер.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Армения не получит от Евросоюза обещанных льгот и помощи в развитии в случае присоединения к ЕС. По его словам, с республикой поступят так же, как в свое время обошлись с Украиной.

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Никол Пашинян
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