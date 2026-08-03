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03 августа 2026 в 00:32

Патрушев в Алжире обозначил стратегию морского сотрудничества

Патрушев обсудил с генсеком МВД Алжира морскую логистику и безопасность

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем Министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди. В ходе встречи стороны обсудили потенциальные проекты в области двустороннего сотрудничества в морской логистике и вопросы безопасности судоходства в Средиземном море.

В рамках беседы Патрушев и Дриди также рассмотрели планы будущих контактов между различными ведомствами и компаниями по разнообразным направлениям морской деятельности. Кроме того, помощник президента выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, произошедшим в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 25 человек погибли, еще 44 получили травмы в результате ДТП с автобусом на севере Алжира. Авария произошла в провинции Бумердес на побережье Средиземного моря. Автобус, следовавший из города Сетиф, съехал с дороги и упал в овраг. В ликвидации последствий ДТП были задействованы три спасательных автомобиля и 11 машин скорой помощи.

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