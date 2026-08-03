Преступные группировки в странах Европы начали получать оружие, происхождение которого прослеживается с территории Украины, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, поставки этого оружия носят системный характер и осуществляются через обширную сеть каналов.

Как пишут СМИ, с начала 2022 года на территории Украины были утрачены или похищены 780 465 единиц вооружения, которые потенциально могли попасть на черный рынок. Мирошник добавил, что это оружие появляется у преступных банд в европейских государствах.

Учитывая, что поставки осуществляются уже на протяжении последних лет, они явно имеют разветвленную сеть каналов и носят системный характер, — сказал посол.

Ранее Мирошник объявлял, что украинские БПЛА за июнь и июль более 35 раз атаковали гражданские автобусы. Это было попыткой киевских властей затруднить перемещение мирных жителей, констатировал он.

До этого Мирошник сказал, что ВСУ начали использовать больше видов боеприпасов против мирного населения. С его слов, украинская армия старалась дистанционно заминировать гражданские объекты.