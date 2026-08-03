В Австралии состоится суд над обвиняемыми в шпионаже россиянами

В Австралии состоится суд над обвиняемыми в шпионаже россиянами В Австралии 3 августа рассмотрят дело обвиняемых в шпионаже россиян Королевых

В Австралии 3 августа состоится очередное судебное заседание по делу россиян Игоря и Киры Королевых, подозреваемых в шпионаже, передает РИА Новости. Последнее судебное разбирательство состоялось 29 июня.

Приговор в отношении арестованных в Австралии граждан России пока не вынесен. В июле 2024 года полиция Австралии задержала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в шпионаже.

Согласно версии следствия, Кира Королева, которая служила в австралийских вооруженных силах, во время отпуска якобы совершила «тайную поездку» в Россию. Там она попросила мужа, Игоря Королева, который находился в Австралии, получить доступ к ее официальному рабочему аккаунту и передать определенную информацию.

Ранее в Федеральной прокуратуре Бельгии сообщили, что в штаб-квартире НАТО задержана стажерка по подозрению в шпионской деятельности в интересах третьего государства. Задержанная — гражданка Канады китайского происхождения, ее также подозревают в связях с преступной организацией.