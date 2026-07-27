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27 июля 2026 в 09:46

В ФСБ раскрыли механизмы вербовки шпионов в «Пять глаз»

Разведывательный блок «Пять глаз» ищет шпионов через интернет-рекламу

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Разведывательный альянс «Пять глаз» создает условия для так называемого инициативного шпионажа, сообщили в ЦОС ФСБ. Сообщество объединяет порядка 20 спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Деятельность этого англосаксонского блока нацелена на глобальный сбор разведданных по всему миру, передает ТАСС.

«Пять глаз» представляет собой сообщество специальных служб пяти англосаксонских государств и включает около 20 различных специальных органов США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Деятельность альянса направлена на сбор разведывательной информации по всему миру, — отметили в ведомстве.

При этом все входящие в него структуры руководствуются едиными геополитическими интересами своих государств. Для привлечения потенциальных агентов западные спецслужбы активно используют ресурсы сети Интернет. В частности, для вербовки применяются таргетированные рекламные материалы, побуждающие граждан к сотрудничеству.

Ранее стало известно, что в Хабаровске сотрудники ФСБ задержали 55-летнего гражданина, который работал на разведку Новой Зеландии. Фигурант по собственной инициативе вышел на связь со спецслужбой, входящей в альянс «Пять глаз». На преступление его толкнули корыстные мотивы.

Регионы
Хабаровский край
ФСБ
шпионаж
Новая Зеландия
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