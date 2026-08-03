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03 августа 2026 в 03:04

«Сборная солянка»: боец рассказал, какие части ВСУ обороняют Доброполье

Боец Поле: Доброполье обороняют штурмовики и гвардейцы ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Оборонительные позиции в районе Доброполья в ДНР удерживают боевые подразделения Национальной гвардии и 7-го штурмового корпуса продолжают удерживать, сообщил ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле. По его словам, что те же соединения участвовали в обороне населенного пункта Светлое.

Перед нами обороняются соединения и части 7-го десантно-штурмового корпуса. В частности, там у них получается сборная солянка — батальоны 14-й бригады национальной гвардии, 20-й бригады, 4-й бригады национальной гвардии, — рассказал боец.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения продолжают продвижение в сторону Доброполья в ДНР, планомерно подрывая логистические цепочки противника. После освобождения Светлого наступающие действуют на северо-западном направлении.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов из группировки «Восток» ликвидировали опорный пункт ВСУ и центры управления беспилотниками в Запорожской области. В ходе разведки выявлены укрытия, огневые рубежи и места дислокации живой силы, после чего координаты целей были переданы операторам ударных коптеров.

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