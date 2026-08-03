Нефть марки Brent обновила июльский минимум стоимости

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре впервые опустилась ниже отметки в $82 за баррель с 13 июля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. По состоянию на 01:00 по московскому времени цена снизилась на 6,74% до уровня $82 за баррель.

К 01:10 по московскому времени темпы падения Brent замедлились. Ее стоимость составила $82,89 за баррель, что соответствует снижению на 5,73%.

Ранее сообщалось, что стоимость августовского фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 22 июля превысила отметку $4150 за тройскую унцию. Цена драгметалла росла на 2,79%.

До этого цена нефти марки Brent достигла $90,74 (около 5,87 тыс. рублей) за баррель. Рост стоимости вызвало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость сентябрьских фьючерсов Brent 20 июля увеличилась на 3% относительно предыдущего закрытия. Цена нефти поднялась выше $90 за баррель.

Также страны ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, приняли решение с июля повысить лимит добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки. В частности, РФ разрешено увеличить добычу до 9,8 млн баррелей в сутки в рамках соглашения.