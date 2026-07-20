Рынок нефти отреагировал на обострение ситуации на Ближнем Востоке Цена нефти Brent выросла на 3% до $90,74 за баррель

Цена нефти марки Brent достигла $90,74 (около 5,87 тыс. рублей) за баррель. Рост стоимости сырья произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов Brent 20 июля около 01:02 по московскому времени увеличилась на 3% относительно предыдущего закрытия. Цена нефти поднялась выще $90 за баррель.

Ранее Китай выступил против американского законопроекта о введении санкций в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа. Представитель МИД КНР Линь Цзянь добавил, что рестрикции не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Совбезом ООН.

До этого сообщалось, что стоимость нефти марки Brent во время торгов поднялась выше $85 (более 6,5 тыс. рублей) за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent накануне к 03:15 по московскому времени достигла $85,41 (более 6,5 тыс. рублей) за баррель.

Кроме того, страны ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, приняли решение с июля повысить лимит добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки. В частности, РФ разрешено увеличить добычу до 9,824 млн баррелей в сутки в рамках соглашения.