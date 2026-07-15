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15 июля 2026 в 10:30

«Выступает против»: партнер Москвы заступился за покупателей нефти из РФ

МИД Китая осудил законопроект США о санкциях против покупателей нефти из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Китай выступил против американского законопроекта о введении санкций в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, рестрикции не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Совбезом ООН.

Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Документ также предусматривает запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с этими банками.

До этого американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь допустил, что обновленный законопроект об ужесточении ограничений против России может быть утвержден до конца июля. Во вторник, 15 июля, законодатели представили новую версию документа, которая предусматривает вторичные пошлины до 100% для пяти крупнейших импортеров российских нефти и газа.

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