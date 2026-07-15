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15 июля 2026 в 07:15

Стало известно, какие российские банки подпадут под санкции США

Санкционный проект США введет меры против Банка РФ, «Сбера» и еще двух банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новый американский законопроект о санкциях против России предполагает введение ограничений в отношении четырех крупнейших финансовых институтов, сообщает РИА Новости. Под удар подпадают Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Документ обязывает президента США Дональда Трампа применить не менее двух санкционных мер в отношении регулятора и полный пакет — в отношении остальных трех банков. Законопроект запрещает американским физическим и юридическим лицам проводить любые операции с этими банками, включая использование корреспондентских счетов в США. Также предусматривается блокировка активов, находящихся под юрисдикцией США, и ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.

При этом Минфин США оставляет за собой право освободить иностранные банки от этих ограничений, если они проводят крупные операции с перечисленными российскими организациями. Однако это произойдет только в случае, если введение санкций противоречит экономическим или внешнеполитическим интересам США.

Ранее сообщалось, что обновленный законопроект об ужесточении ограничений против России может быть утвержден до конца июля. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь в беседе с журналистами обратил внимание, что во вторник, 14 июля, законодатели представили новую версию документа, которая предусматривает вторичные пошлины до 100% для пяти крупнейших импортеров российских нефти и газа.

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