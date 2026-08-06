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06 августа 2026 в 08:17

Власти раскрыли состояние членов экипажа пропавшего в Приангарье самолета

Кобзев: члены экипажа пропавшего в Приангарье самолета получили ссадины и ушибы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Члены экипажа самолета Cessna 182, пропавшего с радаров в Иркутской области, отделались ссадинами и ушибами, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем канале в МАКСе. Мужчин отправили на медицинское обследование, их состояние удовлетворительное, уточнил глава региона. По словам Кобзева, воздушное судно практически не имеет повреждений, причины инцидента будут выясняться, однако главное — оба члена экипажа живы.

У парней небольшие ссадины и ушибы, их увезли на осмотр, — заявил глава региона.

Ранее губернатор Иркутской области сообщил, что экипаж самолета Cessna 182 был доставлен в Бодайбо. Он уточнил, что в 11:10 (06:10 мск) вертолет авиационного поисково-спасательного центра приземлился в местном аэропорту со спасенными летчиками на борту.

До этого Кобзев информировал, что самолет выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Приангарье. Он отметил, что на борту находились два человека. Глава региона добавил, что для поисков воздушного судна задействовали два вертолета и самолет.

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Приангарье
Иркутская область
Игорь Кобзев
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