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06 августа 2026 в 09:23

Раскрыто число уничтоженных с начала августа дронов ВСУ

ВС России с августа сбили свыше 45 дронов ВСУ в Харьковской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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С начала августа специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали более 45 вражеских коптеров в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 45 БПЛА коптерного типа противника в Харьковской области с начала августа, — заявил военный.

По его словам, в ходе непрерывного воздушного мониторинга вдоль линии фронта выявляются малые дроны ВСУ, используемые для разведки и наведения артиллерии. Информацию о них передают операторам перехватчиков, которые поражают цели тараном либо выводят из строя при помощи сбрасываемой веревки или сетки. Карта подчеркнул, что уничтожение разведывательных аппаратов лишает противника корректировки огня.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в ночь на 6 августа дежурные силы ПВО уничтожили в небе над регионом более полусотни украинских беспилотников. Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших не было. В результате падения обломков сбитых дронов в городе были повреждены семь автомобилей.

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Харьковская область
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