Один из задержанных подростков в Приморье признался в подготовке теракта

Один из задержанных подростков в Приморье признался в подготовке теракта

Один из троих задержанных в Приморском крае по делу о подготовке теракта признался, что вел наблюдение за военнослужащим Росгвардии и состоял в террористическом сообществе, передает ТАСС со ссылкой на видео, опубликованное ФСБ. Подросток подтвердил, что его задачей было фотографирование места жительства сотрудника ведомства, о чем он сообщил после задержания.

Как я узнал позже, этим военнослужащим был военнослужащий Росгвардии, — сказал он.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Приморском крае трое несовершеннолетних готовили теракт на объекте Росгвардии. По данным ведомства, подростки собирали сведения о военных, их машинах и местах стоянки для закладки взрывчатки. В настоящее время фигуранты задержаны.

Кроме того, задержанный в Пятигорске выходец из Центральной Азии, планировавший взрыв у прокуратуры, дал признательные показания. По словам мужчины, он связался в интернете с участниками террористической ячейки, присягнул им, а затем по указанию наставника заснял здание ведомства и купил детали для самодельного взрывного устройства.