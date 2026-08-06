Выбил дверь и пять раз ударил ножом: муж зарезал беременную жену

В Москве 31-летний мужчина расправился с беременной супругой. Отец обвиняемого полагает, что трагедии можно было бы избежать, но вину возлагает на невестку, которая отказалась подтверждать родство ожидаемого ребенка. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Большой кухонный нож

Убийство произошло утром 5 августа в квартире дома на Пятницком шоссе. Мужчина нанес не менее пяти ножевых ранений своей супруге. Женщина скончалась на месте.

«По данным следствия, 5 августа 2026 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Пятницком шоссе в городе Москве, в ходе конфликта на почве ревности нанес не менее пяти ножевых ранений своей жене. От полученных повреждений женщина скончалась на месте», — рассказали в столичном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Сейчас по нему назначен ряд экспертиз, опрошены свидетели. С места происшествия изъят большой кухонный нож.

Разнес дверь

Telegram-канал «112» уточнял, что преступление было совершено примерно в восемь часов утра, когда пара вернулась из дома родителей в свою квартиру. 31-летний супруг начал высказывать 30-летней жене претензии на почве ревности, после чего начал проявлять агрессию.

Девушка попыталась скрыться от мужа в одной из комнат, но тот разнес дверь и вломился в комнату с ножом, после чего начал бить им жену.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

РЕН ТВ сообщает, что соседи слышали крики девушки о помощи и вызвали полицию. Но когда правоохранители прибыли, пострадавшая уже была мертва.

По данным канала, подозреваемый и его жертва ранее работали в ГБУ «Автомобильные дороги». Известно, что пара воспитывала двухлетнего ребенка и часто путешествовала. За последние несколько лет они побывали в Дубае, Египте и на Мальдивах.

Не склонен к насилию

Отец подозреваемого в комментарии «112» рассказал, что невестка была беременна и именно этот факт мог стать причиной конфликта. По его словам, сын сомневался в своем отцовстве, поскольку за последние три месяца не имел интимной близости с супругой.

Мужчина уговаривал супругу пройти УЗИ, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки. Жена ответила отказом.

«Он все твердил: „Ты беременна не от меня. Поехали на УЗИ“. Она не хотела. Вроде тихо уладили, а сегодня мы услышали, что такое случилось... Видимо, довели уже друг друга», — рассказывал отец мужчины.

Отец задержанного утверждает, что ранее не замечал за сыном вспыльчивости или склонности к агрессии. Утром в день убийства он общался с парой, и, по его словам, ничто не предвещало беды: атмосфера в семье казалась нормальной.

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