Стало известно о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Стало известно о прогрессе в переговорах между США и Ираном Al Arabiya: переговоры США и Ирана через посредников вышли на финальную стадию

Непрямые консультации между США и Ираном через посредников вступили в завершающую стадию, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник. По его данным, контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются при посредничестве третьих сторон.

Непрямые контакты между США и Ираном вступили в завершающую стадию, — передает источник.

Телеканал также сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи недавно дважды провел телефонные переговоры с командующим армией Пакистана. По его словам, глава иранского МИД может посетить Исламабад в конце этой или начале следующей недели.

Ранее замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади сообщил, что США готовы вернуться к обязательствам заключенного в июне Исламабадского меморандума. По его словам, Вашингтон дал понять об этом через посредников.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе были подвижки, но окончательного решения пока не было. Он выразил надежду на скорое завершение переговоров.