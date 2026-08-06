Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 12:17

Стало известно о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Al Arabiya: переговоры США и Ирана через посредников вышли на финальную стадию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Непрямые консультации между США и Ираном через посредников вступили в завершающую стадию, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник. По его данным, контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются при посредничестве третьих сторон.

Непрямые контакты между США и Ираном вступили в завершающую стадию, — передает источник.

Телеканал также сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи недавно дважды провел телефонные переговоры с командующим армией Пакистана. По его словам, глава иранского МИД может посетить Исламабад в конце этой или начале следующей недели.

Ранее замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади сообщил, что США готовы вернуться к обязательствам заключенного в июне Исламабадского меморандума. По его словам, Вашингтон дал понять об этом через посредников.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе были подвижки, но окончательного решения пока не было. Он выразил надежду на скорое завершение переговоров.

Мир
Иран
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как подать на перерасчет платы за ЖКУ
Гражданина Украины задержали в Германии за подготовку саботажа
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 6 августа: где купить, какие цены
Появились кадры с места, где автомобиль влетел в толпу пешеходов в Омске
Омбудсмен раскрыла страшное положение в ЛНР
Появились подробности ДТП в Омске на пешеходном переходе
Восемь человек пострадали в ДТП в Омске
«Враг нанес удар»: раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Луганск
Стало известно, где содержится историк Кирпиченок
Эстонцев предупредили о сюрпризах в платежках за электричество этой зимой
Реабилитолог напомнила о пользе спорта для когнитивных функций
Машину туристов из России повредили в Грузии в первую ночь поездки
Аналитик ответил, какого оружия не хватает США
Безэкипажный катер ВСУ провалил миссию и ушел на дно
Раскрыта цель задержания историка Кирпиченка в Израиле
Российские бойцы разнесли украинскую бронемашину «Козак» вместе с экипажем
Стало известно, сколько военнослужащих потеряли ВСУ за сутки
В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов в зоне СВО
ВС России поразили логистическую инфраструктуру ВСУ
Обстановка в Крыму 6 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.