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06 августа 2026 в 11:45

Луна Феннер показала лицо после операции и снятия швов в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американская девочка Луна Феннер, известная как «ребенок в маске Бэтмена», впервые показала свое лицо после хирургического вмешательства, соответствующее видео опубликовала ее мать в соцсетях. Ребенок получил соответствующее прозвище из-за большого родимого пятна на лице.

Девочка родилась с обширным меланоцитарным невусом, занимавшим практически всю поверхность лица. Американские специалисты отказали семье в лечении, однако краснодарские хирурги взялись за операцию, и в октябре 2021 года провели шестую по счету операцию по иссечению гигантского образования.

Ранее маленькой американке сняли швы после заключительной операции в частной петербургской клинике, где лечится ребенок. Администратор профильного отделения подтвердила, что все прошло успешно.

Прежде детский уролог и хирург Михаил Никитский заявил, что советы, предоставляемые искусственным интеллектом при лечении детей, могут быть ложными. Он отметил, что нейросети не способны полноценно оценить состояние пациента. Врач подчеркнул, что при поиске информации с помощью нейросетей важно проверять наличие ссылок на клинические исследования.

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