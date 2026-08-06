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06 августа 2026 в 12:30

В РФ нашли надежный способ защитить покупателей жилья от «схемы Долиной»

Брокер Ракута предложил привлекать врачей для заключения сделок с жильем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В России следует ужесточить правила проведения сделок с жильем с участием пенсионеров, привлекая для обязательного освидетельствования врачей, заявил NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, подобные меры необходимы для защиты людей от возможных мошеннических манипуляций по так называемой «схеме Долиной».

Стоит законодательно ввести дополнительные ужесточения для продавцов, чтобы «схема Долиной» при продаже квартир стала невозможной. Было бы неплохо сделать договоры с участием граждан старше 50 лет обязательно нотариальными и проводить их с участием врача для освидетельствования. Самое главное — законодательно зафиксировать: если сделка прошла юридически чисто, то продавец дальше самостоятельно несет ответственность за свои действия. Решение лежит на поверхности. Пока эта сфера не будет жестко урегулирована, будут продолжаться «качели»: то прав покупатель, то продавец. Что касается третьих лиц — нотариусов, юристов или риелторов, то возлагать на них финансовую ответственность за действия продавца было бы странно, — сказал Ракута.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что государство ввело меры для защиты покупателей квартир от «схемы Долиной». По его словам, теперь суды будут оценивать не только внутренние мотивы продавца, но и поведение второй стороны сделки, что делает возврат недвижимости через реституцию значительно более сложным процессом.

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