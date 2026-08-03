Глава НФС назвала главные проблемы фитнес-отрасли в России

Посещаемость российских спортивных центров в годовом выражении замедлилась более чем в пять раз, а темпы роста продаж клубных карт упали более чем втрое, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, такие масштабные ухудшения ключевых показателей в отрасли не фиксировались за последние три года.

Российская фитнес-отрасль в июле сохранила положительную динамику в годовом выражении, однако темпы роста ключевых показателей резко замедлились. Такое ухудшение фиксируется впервые за последние три года. В июле 2026 года продажи клубных карт в среднем по стране выросли на 3,8% по сравнению с июлем 2025-го, посещаемость и загруженность клубов — на 2,7%, совокупный объем выручки — на 5,3%. Годом ранее динамика была значительно выше. За год темпы роста продаж клубных карт замедлились более чем втрое, а посещаемости — более чем в пять раз. Это уже не обычное сезонное снижение, а серьезный провал темпов роста рынка. Настолько масштабное замедление мы фиксируем впервые за последние три года, — сказала Силина.

Она отметила, что в сложившейся ситуации следует предпринять ряд мер, направленных на снижение издержек и стимулирование спроса. По ее словам, Национальное фитнес-сообщество предлагает рассмотреть имущественные льготы для арендодателей и компенсацию части расходов на коммунальные услуги.

По оценке НФС, в сложившейся ситуации отрасли необходим комплекс мер, направленных одновременно на снижение издержек бизнеса и стимулирование спроса со стороны граждан. В первую очередь следует понизить арендную плату и коммунальную нагрузку. Для этого предлагается рассмотреть имущественные льготы для арендодателей, которые удерживают ставки для физкультурно-оздоровительных объектов, а также компенсацию части расходов фитнес-клубов на электроэнергию и воду. Вторая мера — снижение страховых взносов для фитнес-операторов. Кроме того, НФС предлагает пересмотреть условия применения упрощенной системы налогообложения для малых и средних операторов, — заключила Силина.

Ранее депутат Мособлдумы Андрей Епишин заявил, что усиление контроля за частными агентствами занятости поможет в борьбе с непрозрачным налогообложением. По его словам, региональные предприятия нередко прибегают к подобным услугам, которые собирают со всей страны сотни людей и направляют их на работу.