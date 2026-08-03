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03 августа 2026 в 07:47

Премьер Таиланда отдал распоряжение после убийства россиян

Премьер Таиланда распорядился обезопасить туристов в связи с убийством россиян

Анутхин Чанвирак Анутхин Чанвирак Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в связи с убийством в стране граждан России, сообщил глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу. Речь идет о гибели брата и сестры Назимовых из РФ. По словам министра, власти должны показать действиями, что полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения трагедии.

Премьер-министр лично побывал на месте преступления и дал указание властям, особенно полиции, задержать виновных и привлечь их к ответственности. Он также распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в Таиланд. Потому что Таиланд — крупное туристическое направление, — отметил он.

Ранее Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде понесут самое суровое наказание. По его словам, подозреваемые не получат права на временное освобождение под залог. Премьер также сообщил, что следствие создаст специальные группы для проверки всех элементов доказательной базы, включая улики и показания свидетелей.

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