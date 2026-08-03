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03 августа 2026 в 08:17

Склад Wildberries объят огнем после атаки БПЛА

Склад Wildberries загорелся после атаки БПЛА во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Люди эвакуированы, пострадавших, предварительно, нет.

Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет, — сказано в сообщении.

В компании отметили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что число жертв трагичного пожара, вспыхнувшего утром 2 августа в квартире на Будапештской улице в Санкт-Петербурге, выросло до трех человек: 62-летняя бабушка погибших детей скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. В оперативных службах уточнили, что причиной смерти несовершеннолетних в возрасте четырех и шести лет стало отравление продуктами горения.

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