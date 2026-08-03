МКБ расширил географию работы после успешной банковской интеграции

МКБ завершил юридическое присоединение Дальневосточного банка (ДВБ) и перешел на единую IT-инфраструктуру, сообщается на официальном сайте кредитной организации. При этом еще 13 апреля 2026 года МКБ открыл удаленные территориальные точки обслуживания в офисах ДВБ.

В результате интеграции сеть объединенного банка увеличилась и насчитывает более 100 точек присутствия и 800 банкоматов. МКБ представлен в 66 городах и населенных пунктах в 19 субъектах Российской Федерации, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, во Владивостоке запустили региональный центр МКБ «Дальневосточный», который объединяет экспертизу в корпоративном, розничном, малом и среднем бизнесе. Представители МКБ добавили, что теперь крупные, средние и малые предприятия различных отраслей могут получить комплексное сопровождение своего бизнеса, сделок и проектов.

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