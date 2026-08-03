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03 августа 2026 в 07:54

Ушел из жизни известный петербургский художник

Петербургский художник Павел Еськов ушел из жизни в возрасте 45 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов скончался на 46-м году жизни, сообщила творческая организация в своих социальных сетях. Ее представители выразили соболезнования родным и коллегам живописца.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июля ушел из жизни талантливый петербургский живописец, член Санкт-Петербургского союза художников с 2009 года — Павел Васильевич Еськов (1981–2026), — говорится в сообщении.

Еськов родился в Ленинграде в 1981 году, окончил Академию художеств имени Ильи Репина и с 2009 года состоял в Союзе художников. За свою карьеру он стал автором более чем 100 выставочных проектов, включая персональные экспозиции «Солнечный день», «Невский ветер» и «Светлый день».

Деятель также был лауреатом художественных конкурсов и преподавал изобразительное искусство. Его работы, выполненные в манере, соединяющей академическую школу с импрессионистическими приемами, хранятся в частных собраниях не только в России, но и в Китае, Великобритании и США.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался бывший нападающий команды «Памир» Валерий Турсунов. Федерация футбола Таджикистана проинформировала, что мастер спорта СССР и заслуженный тренер ушел из жизни в возрасте 71 года.

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