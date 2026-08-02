В Москве умер легендарный таджикский футболист

В Москве скончался бывший нападающий команды «Памир» Валерий Турсунов, сообщила Федерация футбола Таджикистана. Мастер спорта СССР и заслуженный тренер Таджикистана ушел из жизни в возрасте 71 года.

Валерий Юлдашевич внес большой вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников, — говорится в сообщении.

В первенстве СССР в 1974–1988 годах Турсунов провел за «Памир» 542 игры и забил 173 мяча, после выступал за австрийские клубы «Аустрия» и «Клопайнерзее». В 1996–2013 годах с перерывом занимал пост вице-президента Федерации футбола Таджикистана. Соболезнования родным и близким выразили президент ФФТ Рустам Эмомали и другие официальные лица. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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