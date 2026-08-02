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02 августа 2026 в 14:24

Мендель раскрыла уровень поддержки Зеленского на Украине

Юлия Мендель: немногие на Украине поддерживают действия Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
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Совсем немногие на Украине поддерживают президента Владимира Зеленского, заявила в интервью Journal du Dimanche его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее словам, страна превратилась в автократию. В качестве примера Мендель привела работу украинских военкоматов и практику принудительной мобилизации граждан.

Зеленский попрал доверие людей к государству, и это подорвало всякую мотивацию сражаться. Государство обвиняет тех, кто бежит из страны, а народ обвиняет государство: это взаимная нелояльность, — добавила она.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского заявила, что президенту Украины нужен контроль над денежными потоками, а не прекращение конфликта. По ее словам, происходящие кадровые перестановки не связаны с государственной политикой, а свидетельствует о том, что коррупция стала основой правления Зеленского и его стремления сохранить власть на неопределенный срок.

До этого Мендель обвинила Зеленского в том, что он скрывает реальные потери на фронте. В пятницу, 31 июля, глава государства заявил, что за все время конфликта ВСУ потеряли 50 тыс. военнослужащих. При этом в феврале этого года он говорил о 55 тыс. погибших украинских военных.

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