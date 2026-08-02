Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала Украину мафиозным государством

Коррупционные скандалы, охватившие Украину, создают впечатление, что при президенте Владимире Зеленском страна работает как мафиозное государство, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD). По ее словам, она не видела банковских счетов Зеленского, но если почти все его окружение обвиняется в коррупции, возникает вопрос, как президент может ничего не знать.

Эти разговоры создают впечатление мафиозного уклада. Я никогда не видела его банковских счетов, но если почти все его окружение обвиняется в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает? — сказала она.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского заявила, что ему нужен контроль над денежными потоками, а не прекращение конфликта. По ее словам, происходящие кадровые перестановки не связаны с государственной политикой.