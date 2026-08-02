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02 августа 2026 в 15:05

Лихачев отметил героизм сотрудников ЗАЭС

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Работники Запорожской АЭС проявляют профессионализм и героизм, поддерживая объект в безопасном режиме, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые передает ТАСС, объектами атак ВСУ остаются гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ Энергодара.

Несмотря на все эти инциденты, которые в жизни других атомных станций являются из ряда вон выходящими событиями, а на Запорожской АЭС стали суровыми буднями, коллектив станции проявляет чудеса героизма и профессионализма и продолжает поддерживать объект в абсолютно безопасном состоянии, — отметил Лихачев.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что Запорожская атомная электростанция почти на два часа потеряла внешнее электроснабжение. В Международном агентстве по атомной энергии подчеркнули, что это стало 23-м подобным случаем с начала конфликта.

Также представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает удар Вооруженных сил Украины по территории Запорожской АЭС. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию. Дипломат подчеркнула, что в случае такого сценария последствия затронут всю Европу.

Россия
Запорожская АЭС
Энергодар
Алексей Лихачев
Росатом
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