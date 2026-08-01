ЗАЭС в 23-й раз потеряла внешнее электроснабжение ЗАЭС почти на два часа осталась без внешнего электроснабжения

Запорожская атомная электростанция почти на два часа потеряла внешнее электроснабжение, следует из публикации в официальном аккаунте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х. Это стало 23-м подобным случаем с начала конфликта.

Сегодня Запорожская АЭС в 23-й раз за время военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, — отмечается в сообщении.

Причина отключения пока неизвестна. Кроме того, уточняется, что во время остановки последней действующей линии электроснабжения ЗАЭС — «Ферросплавная-1» — охлаждение реакторов и другие критически важные системы безопасности поддерживались с помощью аварийных дизельных генераторов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает удар Вооруженных сил Украины по территории Запорожской АЭС. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию. Дипломат подчеркнула, что в случае такого сценария последствия затронут всю Европу.