Стало известно официальное название серии машин УАЗ

«Буханка» стало официальным названием для автомобилей УАЗ серии СГР, сообщают «Известия». Такое наименование касается моделей «УАЗ-452», «УАЗ-3741» и других. Однако в технической документации по-прежнему будут числиться и модельные индексы.

Компания УАЗ запустила процесс официальной регистрации товарного знака «Буханка». После прохождения всех сопутствующих процедур в Федеральной службе по интеллектуальной собственности подтвержденное сертификатом название модели появится в базе Роспатента, — заявили представители компании.

Ранее ульяновский автомобильный завод подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «УАЗ Буханка» и UAZ Bukhanka. Документы были направлены в апреле 2026 года. Согласно данным патентного ведомства, оба обозначения регистрируются по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который охватывает автобусы, грузовые автомобили, колеса. История легендарного автомобиля началась в 1958 году, когда с конвейера сошел первый полноприводный фургон УАЗ-450.