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01 августа 2026 в 19:44

Дрон атаковал грузовой автомобиль под Белгородом

Водитель пострадал при атаке FPV-дрона на грузовик под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В селе Орловка Белгородского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль, сообщили в оперштабе региона в Telegram-канале. В результате удара пострадал водитель.

Мужчину с осколочным ранением живота бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Грузовой автомобиль получил повреждения.

Ранее сообщалось, что сотрудник МЧС получил ранения при атаке украинского беспилотника в Волновахском округе Донецкой Народной Республики. По данным МЧС, спасатели направлялись на вызов, когда их автомобиль подвергся удару. Пострадавший водитель был доставлен в больницу. В результате атаки также получила серьезные повреждения пожарная автоцистерна.

Между тем стало известно, что ВСУ трижды атаковали беспилотниками микрорайон Светлово в Каховке Херсонской области. В результате число пострадавших увеличилось до семи. Первая атака пришлась на почтовое отделение. В результате удара были выбиты окна и повреждены помещения на втором этаже здания, пострадал 52-летний мужчина.

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