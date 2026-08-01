ФИФА уволит Джанни Инфантино? Скандал с УЕФА, при чем тут Трамп

Президент FIFA Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп перед церемонией награждения победителей финала чемпионата мира по футболу FIFA 2026

ФИФА уволит Джанни Инфантино? Скандал с УЕФА, при чем тут Трамп

Главу ФИФА подозревают в коррупции и собираются отправить в отставку. В чем обвиняют Джанни Инфантино, почему началась «война» между ФИФА и УЕФА, при чем тут Трамп и его семья?

Почему хотят уволить Джанни Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул ультиматум главе Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием добровольно уйти в отставку или столкнуться с вотумом недоверия. Все 55 футбольных ассоциаций Европы заявили, что не будут участвовать в турнирах ФИФА, пока «внешние инвесторы» пытаются «захватить мировой футбол».

Ранее Инфантино собирался баллотироваться на пост президента ФИФА на новый срок. Выборы должны были состояться в марте 2027 года в Марокко.

В европейском футбольном союзе подчеркнули: у ФИФА есть достаточные денежные резервы и нет никакой необходимости продавать «семейное серебро» — долю в организации — ради развития спорта.

Как начался скандал, кому Инфантино хотел продать FIFA

Скандал вокруг Инфантино начался 28 июля, когда FIFA объявила о планах запустить FIFA Forward Enterprise (FFE), в рамках которого планируется продать внешним инвесторам порядка 30% коммерческих прав ФИФА — включая вещание, спонсорство, продажу билетов, лицензирование и организацию чемпионатов. Сделка должна была принести каждой из 211 входящих в ФИФА ассоциаций более $40 млн для развития. Инфантино дал им срок до 19 сентября, чтобы поддержать его предложение.

Джанни Инфантино Фото: Ismael Rosas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако «инвестиционное предложение» столкнулось с яростной критикой УЕФА, КОНКАКАФ (футбольная ассоциация Северной и Южной Америки и Карибского бассейна) и АФК (футбольной ассоциации Азии). Против высказался также новый премьер Великобритании Энди Бернем.

«Никто из нас не является владельцем футбола. Он не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать», — объявили в УЕФА.

В УЕФА назвали идею Инфантино «серьезнейшим провалом руководства». Президента ФИФА обвинили в попытке запугать футбольные ассоциации для захвата ключевых футбольных турниров. Подчеркивается, что передача прав внешним инвесторам навсегда изменила бы футбол, превратив его в чисто коммерческое мероприятие.

1 августа Джанни Инфантино выпустил заявление, в котором объявил об отказе от планов FFE. В ФИФА подчеркнули, что не собирались внедрять изменения без согласия футбольных ассоциаций, и теперь не будут его продолжать. В УЕФА приветствовали такое решение и потребовали, чтобы Инфантино подал в отставку.

«Предложение отозвано, а работа по восстановлению доверия к ФИФА только начинается», — заявили европейцы.

Чтобы запустить голосование по вотуму недоверия, достаточно 43 членов УЕФА. На текущий момент все 55 членов УЕФА требуют отставки Инфантино. Многие любители футбола по всему миру уже назвали скандал крупнейшим позором в истории современного спорта.

Штаб-квартира УЕФА в Ньоне, Швейцария Фото: Manuel Blondeau/AOP.Press/IMAGO/Global Look Press

Футбольный эксперт, бывший член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин заявил СМИ, что Инфантино должен бежать в Америку.

«Ему не только должны выдать вотум недоверия, его просто обязаны не переизбирать. Он запятнал себя абсолютно по самое горло, он не может руководить футболом, он поддался на манипуляции американской администрации и сдался. После того что он сделал, он может не переизбраться. Ему надо уйти, если он хочет сохранить лицо и возглавить какую-то крупную структуру, ООН — то, что находится на территории Америки», — считает Созин.

При чем тут Трамп, как его семья связана с планами выкупить ФИФА

Одной из главных причин недоверия к планам Инфантино стала политическая токсичность: главу ФИФА обвиняют в слишком тесных связях с президентом США Дональдом Трампом, а среди вероятных инвесторов выделяли инвестиционную компанию, основанную Джошуа Кушнером — младшим братом Джареда, зятя Трампа.

Трамп публично объявил о проведении ЧМ-2026 в США в августе 2025 года. Инфантино при этом вручил ему золотой Кубок мира, который, по словам президента США, «отлично подойдет к золоту в моем кабинете». Для проведения чемпионата были привлечены огромные средства инвесторов: так, $257 млн ушли только на реновацию мемориального стадиона им. Кеннеди в Вашингтоне, где проводилась финальная жеребьевка ЧМ-2026.

«Они видят, что чемпионат мира — прибыльное мероприятие, прибыль исчисляется миллиардами долларов. И они сказали Инфантино: хочешь жить спокойно? Передай нам часть прав», — комментирует Созин.

Джанни Инфантино Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Скандалом вокруг Инфантино заинтересовались в Конгрессе США. Представитель юридического комитета палаты представителей Джейми Раскин потребовал, чтобы глава ФИФА получил вызов для дачи показаний о связях организации с администрацией Трампа: его интересуют многочисленные подарки Трампу и его окружения (включая билеты на сумму $15 000), переезд FIFA в Trump Tower, присуждение президенту премии мира FIFA и скандал с билетами на чемпионат мира, пишет The New York Times.

Читайте также:

Россия оставила ВСУ без «Фламинго» и «Лютых»: удары по Украине 1 августа

Теплоход Росатома затонул после атаки ВСУ: что известно, есть ли жертвы

Жара в +32, погода «миллион на миллион»: прогноз погоды в Москве на август