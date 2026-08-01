Названо число сбитых за день БПЛ ВСУ МО: средства ПВО РФ за день сбили 152 БПЛА ВСУ

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей 152 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Все они были самолетного типа.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, а еще 14 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. Больше всего людей пострадало при атаке на рейсовый автобус на трассе под Луганском.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны за месяц нейтрализовали 780 беспилотников на подлете к Москве. Он также отметил, что в период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона было направлено 6225 беспилотных летательных аппаратов.