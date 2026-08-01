Боец ВС России рассказал, как ВСУ превратили Херсон в военный полигон Боец ВС России Скиталец: ВСУ перебрасывают в Херсон операторов БПЛА для учений

Вооруженные силы Украины перебрасывают в Херсон подразделения беспилотных систем с иных направлений для проведения учебных мероприятий, рассказал ТАСС старший оператор российского разведывательного дрона «Орлан-10» с позывным Скиталец. Военнослужащий охарактеризовал город как испытательный полигон, где противник осваивает свежие технологии в сфере БПЛА и оттачивает тактику их боевого применения.

Часто проходит информация, что [противник] постоянно перекидывает сюда [в Херсон] беспилотные подразделения с других направлений. Они несут большие потери, а людей надо тренировать, — сказал он.

Ранее полковник в отставке и военный аналитик Анатолий Матвийчук заявил, что попытки украинских войск осуществить прорыв в Брянскую область обречены на провал. Эксперт допустил лишь вероятность точечных обстрелов и диверсионных актов на участках у границы.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что после обновления руководства Украина способна переключиться на диверсионную тактику. Такой прогноз политик озвучил, комментируя отставки украинских генералов, последовавшие за уходом главкома ВСУ Александра Сырского. При этом парламентарий отметил, что рассчитывать на серьезные перемены в стратегии не приходится.