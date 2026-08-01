В ГД рассказали о последствиях ухода генералов ВСУ после отставки Сырского Колесник: ВСУ могут перейти к диверсионным действиям после смены генералов

После смены командования Киев может перейти к диверсионным действиям, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал решение украинских генералов покинуть службу после отставки главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, радикальных изменений ждать не стоит.

При приходе нового руководителя, как правило, старая команда уходит. Есть вероятность, что их меняют. В дальнейшем это отразится на действиях: возможно, перейдут больше к диверсионным акциям. Как правило, вновь пришедшие пытаются организовать какое-то наступление, чтобы зарекомендовать себя с активной стороны. Никакого коренного перелома не наступит. Оружие как было, так и осталось. Боевой дух остался прежним, — сказал Колесник.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко сообщил в соцсетях, что причиной увольнения Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания экс-министра. По его данным, разговор был записан и передан главе государства Владимиру Зеленскому, что предопределило отставку министра.