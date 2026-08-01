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01 августа 2026 в 11:38

ФСБ показала видео задержания россиян, работавших на спецслужбы Украины

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания двоих россиян, работавших на украинские спецслужбы. Злоумышленников поймали в Вологодской и Рязанской областях. На представленных кадрах запечатлены моменты задержания и допроса фигурантов.

Первый задержанный признался, что хотел уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Для этого он предварительно установил контакт с представителем разведки противника. Во время обысков у него нашли оружие.

По версии следствия, второй задержанный также работал с украинскими кураторами. Мужчина помогал искать людей для совершения террористических актов на транспортных объектах в Вологодской области.

Ранее жителя Мелитополя приговорили к 24 годам колонии по делу о государственной измене. Мужчина хранил дома взрывчатые вещества и находился в тесном контакте с украинской разведкой. Следствие считает, что неизвестный представитель Киева связался с ним в 2022 году и предложил вступить в созданное террористическое сообщество для содействия Украине.

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