Стало известно о работе КТК после приостановки работы нефтепровода КТК принимает до 100 тысяч тонн нефти в сутки несмотря на приостановку работы

Каспийский трубопроводный консорциум временно приостановил работу нефтепровода, однако продолжает принимать нефть в резервуары, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что инфраструктура КТК сохраняет возможность приема до 100 тыс. тонн нефти.

С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале, — говорится в сообщении.

Минэнерго также опровергло появившиеся в СМИ сообщения о возможном прекращении работы КТК. В ведомстве уточнили, что сценарий полной остановки не рассматривается.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило атаки беспилотников на гражданские суда в Черном море. В МИД заявили, что рассматривают такие действия как посягательство на экономические интересы республики. Казахстан также оставил за собой право добиваться возмещения причиненного ущерба.