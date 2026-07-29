Резерв нефти США снизился до исторического минимума

Стратегический резерв нефти США сократился до минимального уровня за более чем 40 лет, свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго страны. Объем запасов по итогам недели, завершившейся 24 июля, уменьшился почти на 3,8 млн баррелей.

Сейчас в стратегическом резерве США находится 307,65 млн баррелей нефти. Ниже этот показатель был только в марте 1983 года. Тогда объем запасов составлял 306,964 млн баррелей, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений с момента формирования резерва.

Ранее мировые цены на нефть резко снизились после приостановки американских ударов по Ирану. Стоимость октябрьских фьючерсов опустилась на 5,24% — до $86,8 за баррель (6,9 тыс. рублей). Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,5% — до $84,7 за баррель (6,8 тыс. рублей).

До этого главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов обратил внимание, что обострение конфликта между США и Ираном скажется на стоимости нефти. Он отметил, что сейчас цены на нефть приблизились к $90 (7,2 тыс. рублей) за баррель.