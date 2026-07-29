«Каждая деталь важна»: Вован и Лексус раскрыли, как готовятся к пранкам Вован и Лексус: в пранках важны тембр голоса, настрой и уверенность

При подготовке хорошего телефонного розыгрыша важна каждая деталь, рассказали в интервью NEWS.ru пранкеры Вован и Лексус. По их словам, они стараются по максимуму учитывать каждую деталь.

Большую роль играет уровень контакта, уверенность. Каждая деталь важна — например, тембр голоса и настрой, который ты должен дистанционно передать человеку. Если это все складывается, то на том конце провода даже желания перепроверить не будет. И часто у нас так и происходит, — рассказал Лексус.

Вован подчеркнул, что их розыгрыши — стандартные разговоры, которые обычно ведутся настоящими политиками. Просто вместо одной из сторон диалога выступают пранкеры.

Эти диалоги, по сути, ничем не отличаются от настоящих политических бесед. Но иногда в конце, когда мы видим, что собеседник совсем глупый или неадекватный, можем разыграть какую-нибудь маленькую комедию, — отметил он.

Ранее пранкеры рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников. Вован и Лексус призвали сократить разговоры с незнакомцами, насколько это возможно, а при первом же подозрении сразу сбрасывать звонок.