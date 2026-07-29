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29 июля 2026 в 19:15

Росстат раскрыл уровень безработицы в России

Росстат: уровень безработицы в июне 2026 года составил 2,2%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В июне 2026 года уровень безработицы в РФ составил 2,2%, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». В мае этот показатель был на уровне 2,1%.

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2026 г. составил 2,2% (без исключения сезонного фактора), — сообщается в докладе.

Ранее сообщалось, что, согласно данным отчета швейцарского финансового холдинга UBS «О мировом богатстве», Россия заняла второе место среди стран с наиболее высокими темпами роста благосостояния. В период с 2020 по 2025 год показатель на одного жителя страны увеличился на 37%.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что ситуация на рынке труда остается сложной из-за нехватки персонала в ряде отраслей. При этом он уточнил, что уровень безработицы по-прежнему на историческом минимуме.

Также экономист Михаил Задорнов заявил, что в ближайшие годы в России может установиться полная занятость, при которой работу смогут найти все желающие. По его словам, этому будут способствовать демографические изменения, миграционный отток и снижение инвестиций.

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