«Крайне непростая»: Решетников о ситуации на рынке труда в России

Ситуация на рынке труда в настоящее время сложная из-за нехватки персонала в ряде отраслей, заявил ИС «Вести» министр экономического развития России Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме. По его словам, уровень безработицы по-прежнему остается на историческом минимуме и составляет 2,2%.

В общем и в целом это (низкая безработица. — NEWS.ru) делает, с одной стороны, ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается, потому что в разных отраслях и в разных регионах мы видим, что вот эта текущая ситуация в экономике, она все равно, конечно, оказывает влияние на на рынок труда, и ряд предприятий, ряд компаний отмечают, что где-то снизились заказы, где-то есть вопросы, — сообщил Решетников.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в России в марте сохранился на минимальных значениях за почти 35 лет, составив 2,2%. Естественный уровень безработицы, по оценкам ВЦИОМ, находится в диапазоне 4–5%. У 76% опрошенных в их окружении нет знакомых, потерявших работу за последний месяц, либо они не знают таких.