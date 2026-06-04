ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 15:58

«Крайне непростая»: Решетников о ситуации на рынке труда в России

Решетников назвал непростой сложившуюся ситуацию на рынке труда в России

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация на рынке труда в настоящее время сложная из-за нехватки персонала в ряде отраслей, заявил ИС «Вести» министр экономического развития России Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме. По его словам, уровень безработицы по-прежнему остается на историческом минимуме и составляет 2,2%.

В общем и в целом это (низкая безработица. — NEWS.ru) делает, с одной стороны, ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается, потому что в разных отраслях и в разных регионах мы видим, что вот эта текущая ситуация в экономике, она все равно, конечно, оказывает влияние на на рынок труда, и ряд предприятий, ряд компаний отмечают, что где-то снизились заказы, где-то есть вопросы, — сообщил Решетников.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в России в марте сохранился на минимальных значениях за почти 35 лет, составив 2,2%. Естественный уровень безработицы, по оценкам ВЦИОМ, находится в диапазоне 4–5%. У 76% опрошенных в их окружении нет знакомых, потерявших работу за последний месяц, либо они не знают таких.

Власть
рынок труда
безработица
Максим Решетников
Минэкономразвития
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.