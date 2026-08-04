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04 августа 2026 в 17:35

Военный без ноги устроил драку на улице Днепра

Ветеран без ноги разбил окно автомобиля и чуть подрался с полицией в Днепре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ветеран без ноги 3 августа устроил драку в Днепре, пишет Telegram-канал «ХДнiпро». По его сведениям, мужчина разбил окно автомобиля, вступил в конфликт с водителем, а потом чуть не стал биться с прибывшей полицией.

Инцидент произошел на проспекте Александра Поля. Инвалид в одних трусах разбил окно машины, за что водитель сломал ему костыль. Чтобы остановить потасовку, на место происшествия приехала полиция. Однако военный проявил агрессию в отношении правоохранителей.

Обе стороны начали обзывать друг друга нецензурными словами. Под конец стычки инвалид заявил, что ему плохо и схватился за грудь. Что произошло дальше, неизвестно.

Ранее в российских силовых структурах напомнили, что с момента назначения Михаила Федорова на должность министра обороны Украины в армию мобилизировали всех подряд, начиная с инвалидов и заканчивая пенсионерами. «Картонные митинги», которые последовали после отставки главы военного ведомства, были организованы националистами, которые действуют по методичкам из западных стран.

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