Военный без ноги устроил драку на улице Днепра Ветеран без ноги разбил окно автомобиля и чуть подрался с полицией в Днепре

Ветеран без ноги 3 августа устроил драку в Днепре, пишет Telegram-канал «ХДнiпро». По его сведениям, мужчина разбил окно автомобиля, вступил в конфликт с водителем, а потом чуть не стал биться с прибывшей полицией.

Инцидент произошел на проспекте Александра Поля. Инвалид в одних трусах разбил окно машины, за что водитель сломал ему костыль. Чтобы остановить потасовку, на место происшествия приехала полиция. Однако военный проявил агрессию в отношении правоохранителей.

Обе стороны начали обзывать друг друга нецензурными словами. Под конец стычки инвалид заявил, что ему плохо и схватился за грудь. Что произошло дальше, неизвестно.

Ранее в российских силовых структурах напомнили, что с момента назначения Михаила Федорова на должность министра обороны Украины в армию мобилизировали всех подряд, начиная с инвалидов и заканчивая пенсионерами. «Картонные митинги», которые последовали после отставки главы военного ведомства, были организованы националистами, которые действуют по методичкам из западных стран.