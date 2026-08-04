Москвичка получила два года колонии за нападение на контролера в автобусе

Москвичка получила два года колонии за нападение на контролера в автобусе Суд Москвы приговорил женщину к двум годам колонии за драку с контролером

В Москве пассажирку автобуса приговорили к двум годам лишения свободы за нанесение побоев контролеру, сообщили ТАСС в ГКУ «Организатор перевозок». Инцидент произошел во время плановой проверки оплаты проезда в общественном транспорте. Неоплатившая поездку женщина повела себя агрессивно.

Женщина повела себя грубо по отношению к контролеру ГКУ «Организатор перевозок», несколько раз ударила его кулаком по голове и попыталась скрыться, — рассказали в ведомстве.

Нагатинский районный суд столицы признал нарушительницу виновной по первой части статьи 318 УК РФ. В ведомстве напомнили, что контролеры являются уполномоченными должностными лицами и имеют право проверять билеты, требовать документы и привлекать полицию.

Вынесенное решение стало уже вторым приговором с реальным сроком лишения свободы за нападение на инспекторов с начала 2026 года. Власти столицы в очередной раз призвали жителей оставаться вежливыми и своевременно оплачивать проезд.

Ранее житель Челябинска получил удары кулаками в лицо после конфликта в автобусе. По словам очевидцев, зачинщик драки набросился на мужчину из-за кепки с российским флагом. Сообщалось, что пострадавший мужчина не обратился в полицию.