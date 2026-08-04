Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 16:57

Москвичка получила два года колонии за нападение на контролера в автобусе

Суд Москвы приговорил женщину к двум годам колонии за драку с контролером

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве пассажирку автобуса приговорили к двум годам лишения свободы за нанесение побоев контролеру, сообщили ТАСС в ГКУ «Организатор перевозок». Инцидент произошел во время плановой проверки оплаты проезда в общественном транспорте. Неоплатившая поездку женщина повела себя агрессивно.

Женщина повела себя грубо по отношению к контролеру ГКУ «Организатор перевозок», несколько раз ударила его кулаком по голове и попыталась скрыться, — рассказали в ведомстве.

Нагатинский районный суд столицы признал нарушительницу виновной по первой части статьи 318 УК РФ. В ведомстве напомнили, что контролеры являются уполномоченными должностными лицами и имеют право проверять билеты, требовать документы и привлекать полицию.

Вынесенное решение стало уже вторым приговором с реальным сроком лишения свободы за нападение на инспекторов с начала 2026 года. Власти столицы в очередной раз призвали жителей оставаться вежливыми и своевременно оплачивать проезд.

Ранее житель Челябинска получил удары кулаками в лицо после конфликта в автобусе. По словам очевидцев, зачинщик драки набросился на мужчину из-за кепки с российским флагом. Сообщалось, что пострадавший мужчина не обратился в полицию.

Москва
суды
автобусы
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми вспыхнул пожар на заводе масел
Посол на Кубе рассказал о ситуации с российскими туристами на острове
Раскрыто, кого Пересильд благодарит за Дмитриенко
Ученый раскрыл, как Эль-Ниньо влияет на Россию
Раскрыты подробности телефонного разговора Путина с президентом Бразилии
В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с президентом Бразилии
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине
Пять спасателей пострадали от удара ВСУ, пока тушили огонь
Звездный стилист предрек возвращение забытого модного тренда
«Не пытаются стереть историю»: американец о переезде в Россию
На Украине раскрыли потери агросектора от блокировки портов Большой Одессы
Военный без ноги устроил драку на улице Днепра
Сбежали от «даров антихриста»: многодетную семью искали в Подмосковье
Раскрыто состояние четырех пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке
В МАГАТЭ заявили о ЧП на Запорожской АЭС
Путин ввел ограничения для скрывающихся от наказания граждан
Психолог объяснила, как селлерам пережить кризис и восстановить бизнес
«Начнется бунт»: экономист объяснил, почему ЕС не примет Украину
Россия нанесла сокрушительный удар по четырем сухогрузам ВСУ
ВСУ остались без оружия и склада беспилотников после ударов ВС России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.