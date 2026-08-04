В МАГАТЭ заявили о ЧП на Запорожской АЭС

В МАГАТЭ заявили о ЧП на Запорожской АЭС МАГАТЭ: электроснабжение на ЗАЭС оказалось временно нарушено

Запорожская атомная электростанция временно потеряла внешнее электроснабжение, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х. Отмечается, что это стало 24-м подобным случаем с начала украинского конфликта. Причина инцидента не указана.

Аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание после того, как во второй половине дня было потеряно соединение ЗАЭС с единственной оставшейся работающей линией электропередачи «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает удар Вооруженных сил Украины по территории Запорожской АЭС. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию. Дипломат подчеркнула, что в случае такого сценария последствия затронут всю Европу.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что главного инженера Запорожской АЭС, погибшего при атаке дрона ВСУ, представят к государственной награде. По его словам, покойный был профессионалом и душой коллектива. Балицкий уточнил, что Яковлев проработал на станции более 20 лет.